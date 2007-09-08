Земфіра переспівала Вєрку Сердючку

На концерті в Москві «дівчинка-скандал» виконала ремікс на Dancing Lasha Tumbai.

Днями в одному з московських клубів пройшла вечірка «Шкільний вальс» за участю Земфіри і груп Billy’s Band і Esthetic Education.

Свій виступ Billy’s Band провели без ексцесів. Потім на сцену вийшла Земфіра. Співачка почала з нової пісні про суїцид. Потім виконала декілька речей з альбому «Вендета» і абсолютно несподівано для глядачів пішла в танцювальний відрив під ремікс скандального хіта Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai.

Разом із зіркою слова «Зібен-зібен ай-лю-ю» виспівував весь зал: нове трактування пісні фанати Земфіри знають по розтиражованому в Інтернеті відеозапису з концерту співачки в Німеччині. У Москві ж «Лаша тумбай» від Земфіри прозвучала вперше.

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