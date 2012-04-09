Експерти радять скуповувати валюту безпосередньо перед відпусткою

Українці стоять напередодні сезону відпусток, і багато хто вже зараз, перед «втечею» закордон, замислюються не лише про візи, а й гроші, які доведеться багатьом конвертувати в місцеву валюту.

Як повідомляють «Комментарии», на думку аналітиків, істотних коливань курсу гривні навряд чи слід очікувати цього року. Як унаслідок послідовної політики Нацбанку щодо утримання курсу, так і з політичних мотивів передвиборного періоду. Тому побоюватися за знецінення гривневих зарплат і заощаджень поки передчасно. У такій ситуації залишається тільки одне питання - коли вигідніше міняти нацвалюту в «рідну» валюту країн вашої подорожі.

«Зазвичай для України характерна тенденція, коли курс гривні до долара трохи зміцнюється у другому - на початку третього кварталу. В цьому році, ця закономірність може бути також посилена додатковим обсягом іноземної валюти, який надійде в країну під час проведення Чемпіонату Європи з футболу. Тому, напевно, заздалегідь купувати валюту не варто», - розповів начальник відділу аналізу і досліджень Райффайзен Банку Аваль Дмитро Сологуб.

Згодні з впливом футбольного фактора на курс гривні і в «Укрсоцбанку». «Пік купівельної спроможності гривні по відношенню до основних валют в Україні, як правило, припадає на період початку літа. В цілому в цей період на міжнародній арені очікується зміцнення долара, особливо на тлі подорожчання нафти. Вигода від долара очевидна, враховуючи тенденцію до ослаблення долара в Україну напередодні сезону відпусток», - розповів експерт «Укрсоцбанку» Тантелі Ратувухері.

За словами заступника голови правління, директора департаменту казначейства і фінансових інститутів VAB Банку Сергія Борисова, сьогодні в Україні чітко проглядається стабілізація долара щодо гривні, і якщо планувати відпустку на найближчий 3-5 місяців, то виходячи з того, що жодних рухів на ринку гривня-долар не очікується, заздалегідь купувати долар нема сенсу.

«На поточний момент краще зберігати більшу частину коштів у гривні, решту в доларах США. У міру наближення відпустки можна поступово переводити ці заощадження у валюту тієї країни, в яку ви збираєтеся поїхати», - розповів керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україну Микола Івченко.

До речі, останні зміни на світових валютних ринках вказують на те, що долар не буде дешевшати відносно інших валют. А значить, інвестори знову направлять кошти в американські «папірці», що і призведе до зниження курсу євро.

«Сьогодні спостерігається тенденція зниження курсу євро. Пов'язано це з новою переконливою статистикою США і гарною статистикою по Китаю, яка суттєво впливає і на євро, і на золото. Враховуючи намітилася корекцію, я б не набував євро саме зараз і почекав би подальшого можливого зниження євровалюти. Тим більше, що до цього є реальні передумови», - порадив Сергій Борисов.

З цим згодні й інші експерти. «Ми не виключаємо подальшого зниження вартості євро. Незважаючи на тимчасове заспокоєння боргового ринку єврозони після дозволу грецького питання, знову стала зростати прибутковість облігацій Іспанії. Це говорить про те, що ринки вимагають продовження скорочення бюджетного дефіциту і продовження реформ в даній країні. Тому купувати євро заздалегідь перед відпусткою, швидше за все, не варто. Ви його зможете купити дешевше», - говорить Івченко.

Разом з тим, при плануванні туристичного маршруту слід звернути увагу на ту валюту, яка активно використовується в тій країні, де ви плануєте провести свою відпустку. Запасатися доларами для поїздки в Європу банкіри не радять: тоді існує велика вірогідність втратити частину своїх кровних на конвертації і різниці курсів в європейських «обмінниках».

«Якщо поїздка планується в країни, які приймають і євро, і долар, то тут варто поцікавитися можливостями обміну тієї чи іншої валюти. У якихось країнах більш охоче, наприклад, змінюють долар, а курси по євро нижче, плюс варто враховувати комісійні. Як правило, ті торговці, які торгують і в доларах, і в євро, встановлюють більш пільговий курс для себе. І ті, хто буде обмінювати тут євро на долар, приречені на найгірший курс, ніж той, який об'єктивно існує на ринку», - рекомендує Борисов.