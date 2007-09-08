Наша Україна поставила пам`ятник кузену

У Житомирі з нагоди Дня міста відкрито пам’ятник кузену Ларіосику з роману Михайла Булгакова “Белая гвардия”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

500-кілограмовий пам’ятник з бронзи встановлено у центрі Житомира біля кінотеатру "Україна" на вулиці Київській. Булгаковський Ларіосик тримає в руках клітку з папугою та конверт.

Пам’ятник споруджено за спонсорські кошти депутата Житомирської міськради від фракції "Наша Україна" Сергія СУХОМЛИНА.

"Наша фракція хотіла, щоб літературний герой з відомого романа Михайла БУЛГАКОВА нарешті повернувся у Житомир", - сказав на відкритті пам’ятника С.СУХОМЛИН.

У церемонії відкриття пам’ятника взяли участь керівники міської влади Житомира, депутати міськради, молодь та студентство.

*** За сюжетом роману “Белая гвардия” кузен Ларіосик з Житомира у грудні 1918 року прийшов у Київ до своїх родичів Турбіних.

Житомирський краєзнавець Руслан КОНДРАТЮК за архівними матеріалами відтворив основні віхи біографії офіцера колишньої царської армії Миколи Судзіловського, який жив у ті часи в місті і став прототипом Ларіосика.