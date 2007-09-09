Найбільший у США іпотечний кредитор скоротить 10-12 тис. робочих місць

Найбільший у США іпотечний кредитор Countrywide Financial скоротить 10-12 тис. робочих місць.

Скорочення буде проведено впродовж трьох місяців, передає Associated Press. Необхідність звільнень пов`язана із зміною ситуації на американському ринку кредитування.

Останнім часом на американських ринках циркулюють чутки про те, що Countrywide Financial може стати наступною великою жертвою кризи на ринку іпотечних кредитів категорії subprime, яка оголосить про фінансову неспроможність.

Раніше іпотечний кредитор Countrywide Financial вже опублікував заяву, згідно з якою компанія очікує помітного зниження прибутку, особливо в короткостроковій перспективі, зважаючи на кризу на ринку іпотечних кредитів категорії subprime. Компанія відзначала, що вже зіткнулася з "безпрецедентними перебоями" на борговому ринку і вторинному ринку іпотеки.

Таким чином, Countrywide Financial стала другою компанією, яка постраждала в результаті іпотечної кризи. 3 серпня ц.р. American Home Mortgage Investment Corp., що також спеціалізується у сфері іпотечного кредитування, зупинила більшість операцій і скоротила майже 7 тис. своїх співробітників.

Напередодні Асоціація іпотечних банків (Mortgage Bankers Association, MBA) повідомила, що частка іпотечних кредитів, за якими було розпочато процес позбавлення права викупу застави, в США в II кварталі 2007 р. виросла до рекордного максимуму. Значною мірою причиною цього стали дефолти якраз щодо низькорейтингових позик категорії subprime.

За даними MBA, в II кварталі ц.р. процедуру позбавлення права викупу застави було розпочато щодо 0,65% позик з урахуванням сезонних чинників, що на 7 базисних пунктів вище, ніж в попередньому кварталі, і на 22 базисні пункти більше, ніж в II кварталі 2006г.

Частка прострочень платежів і дефолтів по іпотечних кредитах subprime, до яких відносяться позики, видані позичальникам з низьким рівнем кредитоспроможності, також виросла як у квартальному, так і в річному обчисленні. Частка прострочень платежів за кредитами subprime виросла до 14,82% в II кварталі ц.р. з 13,77% в I кварталі ц.р.