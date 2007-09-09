В «Артеку» пройде відбір на дитяче «Євробачення-2007»

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» найближчим часом пройде національний відбір міжнародного конкурсу дитячої пісні «Євробачення-2007».

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Артеку», 12 конкурсантів зберуться в Міжнародному дитячому центрі. Діти готуватимуться з фахівцями дитячої творчості до фінальних концертів конкурсу – 15 і 22 вересня. Період підготовки українських учасників висвітлюватиметься в щоденниках дитячого «Євробачення-2007» в ефірі Першого Національного телеканалу.

8 грудня 2007 року в Роттердамі пройде другий Міжнародний конкурс дитячої пісні «Євробачення». Серед представників 18 країн світу виступить і учасник від України.

«Хто саме представлятиме нашу країну в Голландії, визначать глядачі шляхом інтерактивного голосування під час трансляції фіналу національного вибору – 22 вересня», - відзначили в «Артеку».