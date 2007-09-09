Україна-Росія: кому дістануться «Золоті яблука»?

Сьогодні, 9 вересня, в Массандрівському палаці в Криму відбудеться церемонія закриття VII фестивалю продюсерського кіно Росії та України «Кіно-Ялта», під час якої переможцям будуть вручені призи.

Як передає кореспондент УНІАН, переможці кінофестивалю одержать призи в чотирьох номінаціях: «Велике золоте яблуко» - за кращий фільм, і по «Золотому яблуку» - за кращу режисерську роботу, за краще виконання жіночої ролі і за краще виконання чоловічої ролі.

Також організаційним комітетом і дирекцією фестивалю буде вручений спеціальний приз «За вірність професії». Минулого року його володарем став кінорежисер Георгій НАТАНСОН, який 65 років свого життя присвятив кіно, пропрацювавши весь цей час на кіностудії «Мосфільм».

Режисером-постановником урочистої церемонії закриття «Кіно-Ялти 2007» став Олексій АГРАНОВИЧ. «Він обіцяє перенести всіх присутнім в романтичний світ двох закоханих, які зустрілися на чорноморському узбережжі, - розповіли в прес-центрі фестивалю. - В основі вечірньої програми буде встановлено історію знайомства, кохання і, можливо, розставання (цього влаштовувачі вечора ще не вирішили) чоловіка і жінки, які випадково виявилися одночасно в Ялті».

О.АГРАНОВИЧ також обіцяє якийсь музичний сюрприз, який не зможе залишити байдужим нікого. Спеціально для церемонії закриття режисер-постановник запросив молодих, талановитих московських музикантів.

«Вести вечір має ліричний герой, який допоможе запрошеним розібратися в перипетіях чорноморського кохання», - зазначили в прес-центрі. В його ролі виступить актор Олександр ФІЛІПЕНКО.

На церемонії закриття кінофестивалю будуть присутні режисер Федір БОНДАРЧУК, актриса і телеведуча Марія ШУКШИНА, актор Гоша КУЦЕНКО, Олександр і Катерина СТРИЖЕНОВІ разом з дочкою Анастасією, актриса Ольга ОРЛОВА, письменник і драматург Аркадій ІНІН та інші відомі кінодіячі.

Як повідомляв УНІАН, в конкурсному показі фестивалю «Кіно-Ялта 2007» беруть участь 8 фільмів: по 4 стрічки від України і Росії.

Від України - кінострічка «Два в одному» (режисер - Кіра МУРАТОВА); фільм «Інді» (режисер - Олександр КІРІЄНКО); «Аврора» (режисер - Оксана БАЙРАК); «Біля річки» (режисер - Єва НЕЙМАН).

Від Росії в конкурсному показі представлені кінострічки «Російська гра» режисера Павла ЧУХРАЯ; «Вороги» (режисер - Марія МОЖАР); «Нічого особистого» (режисер - Лариса САДІЛОВА) і «Натурниця» (режисер - Тетяна ВОРОНЕЦЬКА).

Очолив журі нинішньої «Кіно-Ялти» кінорежисер, народний артист України Роман БАЛАЯН.

Довідка УНІАН: Фестиваль «Кіно-Ялта 2007» проводиться за підтримки Федерального агентства з культури і кінематографії Російської Федерації, Міністерства культури і туризму України і Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Генеральним продюсером кінофестивалю є генеральний директор компанії «Інтерфест» Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ. Співорганізатором і спонсором фестивалю є кіностудія «Ялта-фільм» (продюсер кіностудії – Андрій НОВІКОВ).