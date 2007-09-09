При спорудженні Дарницького залізничного вокзалу вилучено авіабомбу

Учора о 09.50 у Дарницькому районі Києва на будівельному майданчику при спорудженні залізничного вокзалу виявлено німецьку осколково-фугасну авіабомбу SD-50 (Splitterbomben Dickwandig)часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 16.20 піротехнічною групою Центрального аварійно-рятувального загону МНС авіабомбу вилучено та знешкоджено.

*** Всього за минулу добу на території України виявлено 14 боєприпасів, а саме: авіабомбу, 4 артилерійських снаряди, 8 мін та гранату часів війни.