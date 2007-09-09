Мистецтво гасити борги по вихідних потребує жертв

Виконавчий комітет Вінницької міської ради просить міські установи банків і поштові відділення зв`язку організувати роботу підрозділів, які займаються прийомом комунальних платежів, у вихідні дні до листопада.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник мера Вінниці Іван МИХАЙЛЮК.

За його словами, це вимушений захід для того, щоб забезпечити нормальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги й погасити борги за енергоносії, у першу чергу за газ.

"Рівень оплати населення послуг з теплопостачання за січень-серпень становить 81%, а загальний борг населення перед теплопостачальними підприємствами становить 23,47 млн. грн., при цьому борг підприємств за спожитий газ становить 10,877 млн. грн.", - зазначив перший заступник мера Вінниці.

І.МИХАЙЛЮК додав, що якщо до початку опалювального періоду не буде погашений борг за газ, це може призвести до того, що зупиняться котельні і в результаті буде зірвано початок подачі тепла та гарячої води городянам.

Як повідомляв УНІАН, борг населення міським теплокомуненерго на кінець серпня становив 23,47 млн. грн.