У Севастополі залишилось одне нерозкрите вбивство

У Севастополі за 8 місяців поточного року скоєно 17 навмисних вбивств (проти 20 за аналогічний період минулого року), 16 з яких розкрито.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомлялося на прес-конференції в міському управлінні МВС, присвяченій підсумкам роботи за 8 місяців 2007 року.

Крім того, за даними правоохоронців, зареєстровано 61 факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 60 з них розкрито. Розкрито також 53 із 54 скоєних з початку року розбійних нападів.

Також за 8 місяців у Севастополі зареєстровано 1002 крадіжки, з яких 884 розкрито; встановлені особи по 215 з 285 квартирних крадіжок.

Всього з початку року у Севастополі зареєстровано 2 тис. 964 злочинів, у тому числі 2 тис. 695 - загальнокримінальної спрямованості, 2 тис. 358 злочинів розкрито.