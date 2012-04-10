Злодій складав викрадені борсетки в таксі

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнили в міліції, напередодні зловмисник розбив скло припаркованого у дворі автомобіля «Шкода Фабія» й викрав із салону сумку з документами. Оскільки грошей у сумці не виявилось, злодій вирішив залишити її на задньому сидінні таксі й запропонував таксисту де-небудь її викинути.

Співробітники патрульно-постової служби того ж дня й затримали таксиста, в чиєму авто на задньому сидінні виявили кілька борсеток із документами на ім`я різних громадян. Серед них виявилася й борсетка журналіста, який звернувся із заявою до міліції.

Оперативники організували стеження за місцями, де незнайомець просив таксиста зачекати його. В одному з них міліціонери затримали чоловіка, за прикметами схожого на підозрюваного. Ним виявився 34-річний житель Овідіопольського району, раніше неодноразово судимий за крадіжки, грабежі й розбої.

Викрадені документи повернено власникам, а стосовно зловмисника порушено й розслідується кримінальна справа за ознаками ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.