У Києві відновлять тролейбусний маршрут №21

Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив голова КМДА Олександр Попов, реагуючи на звернення мешканця столиці з приводу складної транспортної ситуації через скорочення вказаного тролейбусного маршруту.

За словами киянина, замість 21-го тролейбусу на сьогодні курсує багато маршрутних таксі, але не кожен має 3 грн, щоб сплатити за проїзд у них. Він попросив А.Попова відновити цей маршрут.

У відповідь голова КМДА пообіцяв сприяти у вирішенні цього питання. «Я хотів би попросити, якщо до 9 травня ми не поновимо цей маршрут, то я просив би, перш за все, ту людину, яка звернулася, зателефонувати мені. Я думаю, що в нас такі можливості в такий термін – запустити цей маршрут - будуть. Тому що ми одразу після Великодня запускаємо більше 60 нових автобусів і тролейбусів на міські маршрути. І тому, я думаю, ми можемо перекрити і цей маршрут додатковим транспортом. Я проконтролюю це питання», - сказав він.