Порошенко про пиво, сир та євробирки для худоби

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

«Ми на сьогоднішній день продемонструємо прогрес і щодо доступу українських товарів (пиво – УНІАН) шляхом зняття квот», - зазначив П.Порошенко.

Він також повідомив, що мінімальна ціна українського пива в Білорусі була зафіксована у вільно конвертованій валюті, що після серйозної девальвації білоруського рубля зробило продукцію українських виробників неконкурентоспроможною.

«Ми попросили відновити вільну конкуренцію. Ми не вимагаємо ніяких переваг для себе», - зазначив П.Порошенко.

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Міністр також сподівається, що найближчим часом Росія скасує заборону на імпорт українського сиру на територію РФ: «Готується зараз мій візит до Російської Федерації. Я сподіваюся, що під час візиту у нас будуть перші обнадійливі результати», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що візит планується до кінця квітня.

П.Порошенко підкреслив, що розв’язання проблеми йде відповідно до досягнутих домовленостей. «Всі сторони дотримуються усіх домовленостей», - сказав він.

Міністр підкреслив, що на сьогодні вже закінчено перевірку російськими експертами Гадяцького заводу, завершуються перевірки у Мені (ПрП КФ «Прометей» - УНІАН), і з четверга, 12 квітня, російські експерти разом з українськими розпочнуть роботу на Пирятинському підприємстві.

«Можу сказати, що дотримується не тільки графік співпраці, а й характер позицій обговорено. Досить серйозно ми просунулися у питаннях узгодження спільних лабораторій. Питання переведене в абсолютно технічну площину співпраці», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, 3 квітня, за наслідками переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка з главою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

9 квітня головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що з 10 квітня фахівці Держспоживнагляду знову приїдуть до України для перевірки підприємств, які виробляють сири, зокрема, «Пирятинського сирзаводу» і ПрП КФ «Прометей».

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Україна має намір прискорити переговори з ЄС з тим, аби поточного року експерти ЄС змогли розпочати інспекцію українських молокопереробних підприємств для відкриття доступу української продукції на європейський ринок, повідомив Петро Порошенко на брифінгу.

Він зазначив, що відповідна домовленість була досягнута під час переговорів з представниками ЄС.

«Ми прискоримо інспекцію Європейським Союзом наших молочних підприємств, що дасть змогу, принаймні, стосовно найбільш важливих продуктів, зокрема й щодо сухого молока, поступово відкривати дуже потужні європейські ринки для української продукції. У мене мета сьогодні - розпочати інспекцію цього року, адже на цей рік вона не була навіть запланована. Якщо мені вдасться домовитися, щоб ми включили в план інспекції Євросоюзу Україну цього року, або на початку наступного, я декларуватиму, що це вже перше серйозне досягнення, адже це відкриває українським виробникам ці ринки (країн ЄС – УНІАН)», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що вимоги європейської сторони для відкриття ринків передбачають інвентаризацію всього українського стада, котре, як зазначив П.Порошенко, не інвентаризувалося через високу вартість бирок: «Бирки, які коштують в Європі 30-40 євроцентів, продавалися українським селянам майже за 60 грн», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що має намір ініціювати прийняття рішення Кабінетом міністрів про безплатне забезпечення селян бирками для інвентаризації стада.

П.Порошенко висловив сподівання, що інвентаризацію стада вдасться провести достатньо швидко і забезпечити тим самим початок інспекції молокопереробних підприємств.