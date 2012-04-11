Проти екс-мера Алупки склали протокол про корупцію

"Голова органу місцевого самоврядування, порушуючи обмеження, передбачені Законом "Про принципи запобігання і протидії корупції", був єдиним власником двох приватних підприємств, які за минулий рік одержали дохід у розмірі майже двох мільйонів гривень", - йдеться в офіційному прес-релізі прокуратури Криму.

Адмінпротокол, складений 10 квітня, переданий до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, депутати Алупкінської міської ради 3 квітня висловили недовіру В.Толстоногу (Партія регіонів) і достроково припинили його повноваження. Зараз обов'язки мера Алупки виконує секретар міськради Павло Постников (Партія регіонів).

Раніше жителі Алупки звернулися до Президента України Віктора Януковича і депутатів міськради з відкритим листом, де вимагали відправити В.Толстонога у відставку. Обурення городян викликало узаконення готелю, самовільно побудованого в охоронній зоні Воронцовського парку, на колишніх землях дитячого протитуберкульозного санаторію "Шахтар".

В Алупці проживає майже 9 тисяч чоловік.

В.Толстоног був обраний мером Алупки восени 2010 року.