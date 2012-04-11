Активісти закидали головний офіс Ахметова сміттям: є постраждалі

Акція відбулася на знак протесту проти забудови Андріївського узвозу компанією, що належить "регіоналу", повідомляє Українська правда.

В акції бере участь близько 300 учасників акції, проте, люди продовжують підходити.

Близько 70 працівників спецпідрозділу "Беркут" охороняють офіс "СКМ". Додаткових автобусів "Беркуту" поблизу немає.

Натовп людей намагався прорватися через кордон "Беркуту" і потрапити у будівлю. Під час цього сталася сутичка. Беркутівець штовхнув на асфальт дівчину, від чого вона втратила свідомість і її забрала швидка.

Під офіс компанії також під`їхала сміттєзбиральна машина, але активісти не дають комунальникам забрати сміття.