В Алуштинському акваріумі новий крокодил

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор акваріуму Віктор Жиленко.

За його словами, крокодила подарувала жителька Сімферополя, оскільки тримати рептилію вдома було вже небезпечно

В.Жиленко стверджує, що подібного крокодила немає в жодному акваріумі СНД.

Крокодилові, який важить 18 кг, три роки. Весь цей час він мешкав у домашніх умовах. «Крокодила подарували їм, коли він був розміром з олівець. Зараз він майже 1,5 м. Жив у акваріумі, годували м'ясом і мишами», - розповів В.Жиленко.

Геннадія Олександровича - саме так звуть нового мешканця - поселили в акваріум з океанічною водою. Годувати крокодила ще не пробували: він перебуває в стані стресу після переїзду.

Відмінними рисами тихоокеанського крокодила, за словами директора акваріуму, є світле забарвлення і швидкість реакції.

Алуштинський акваріум створено в 2003 році, в ньому мешкає більш як 200 видів риб, а також кілька видів крокодилів, черепах і крабів.