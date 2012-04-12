В Україні знову проблеми з видачею закордонних паспортів

Нині отримати закордонний паспорт можна лише переплативши за нього удвічі, повідомляє ТСН. Зокрема, посвідчення для виїзду за кордон отримують ті, хто робив термінове замовлення - воно коштує понад 800 гривень, а це удвічі дорожче за звичайне.

Решті пояснюють, що бракує бланків. У концерні ЄДАПС, що виробляє полікарбонатну сторінку паспорта, в усьому звинувачують поліграфічний комбінат "Україна", де друкують паперові сторінки.

Мовляв, комбінат вчасно не закупив необхідних матеріалів. Керівництво поліграфкомбінату ці звинувачення відкидає і стверджує, що не порушило жодного строку, прописаного в контракті.

Своєю чергою, причину затримки бачить в іншому - Міністерство внутрішніх справ та концерн ЄДАПС лише днями уклали необхідний контракт.

"Новий контракт, який підписаний ЄДАПС щодо постачання паспортів з Міністерством внутрішніх справ, вони підписали 9 квітня, у нас контракт підписаний раніше ", - запевнив директор поліграфкомбінату " Україна" Максим Степанов.