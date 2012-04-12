В Україні знову проблеми з видачею закордонних паспортів
Українцям пояснюють, що бракує бланків.
|Отримати закордонний паспорт можна лише переплативши за нього удвічі
Решті пояснюють, що бракує бланків. У концерні ЄДАПС, що виробляє полікарбонатну сторінку паспорта, в усьому звинувачують поліграфічний комбінат "Україна", де друкують паперові сторінки.
Мовляв, комбінат вчасно не закупив необхідних матеріалів. Керівництво поліграфкомбінату ці звинувачення відкидає і стверджує, що не порушило жодного строку, прописаного в контракті.
Своєю чергою, причину затримки бачить в іншому - Міністерство внутрішніх справ та концерн ЄДАПС лише днями уклали необхідний контракт.
"Новий контракт, який підписаний ЄДАПС щодо постачання паспортів з Міністерством внутрішніх справ, вони підписали 9 квітня, у нас контракт підписаний раніше ", - запевнив директор поліграфкомбінату " Україна" Максим Степанов.