Завтра в Україні - до 21° тепла

У п’ятницю, 13 квітня, по Україні зберігатиметься мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій, Київській областях місцями невеликий дощ, гроза; на решті території без опадів, лише вночі у східних областях помірний дощ. Вітер південно-східний, на заході південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 19-24 м/с.

Температура вночі - 2-7° тепла, на заході та сході країни місцями - 8-10°; вдень - 13-18°, на південному заході - до 21°; в Карпатах вночі - 0-5° тепла, вдень - 5-10°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня місцями невеликий дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 13-18°.

По Києву мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня місцями невеликий дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 3-5° тепла, вдень - 15-17°.