У львівському аеропорту встановили погруддя короля Данила (фото)

У новому терміналі міжнародного аеропорту „Львів”, відкриття якого відбулось сьогодні, встановлено погруддя короля Данила Галицького.

Як повідомив УНІАН заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь Косів, автором погруддя є український скульптор, академік Еммануїл Мисько. Як уточнив В.Косів, разом із постаментом висота погруддя становить близько 2,7 м, висота самого погруддя – близько 1,3 м. Е.Мисько – професор Львівської академії мистецтв. Понад 10 років очолював Львівський інститут прикладного і декоративного мистецтва. Автор портретної галереї відомих учених, художників, письменників, громадських діячів. Е.Мисько довгі роки очолював львівську Спілку художників, наприкінці 1980-х років - Фонд культури, є засновником Академії мистецтв України.

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