Будівництво нових тюрем не зменшить рівень злочинності

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Києві висловили голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісіцков та його перший заступник Сергій Сидоренко.

«У нас 183 виправних заклади в Україні. Вони не потрібні, їх треба скоротити, а звільнений персонал адаптувати до виховної роботи зі спецконтингентом», - сказав О.Лісіцков.

Його думку підтримав С.Сидоренко, зауваживши, що будівництво нових тюрем в державі не зменшить рівень злочинності. «Вирішення проблеми – у запобіжних заходах, соціальній адаптації… Які б тюрми не будували, поки ми не визначимо концепцію боротьби зі злочинністю, це не є виходом із становища», - сказав він.

При цьому С.Сидоренко нагадав, що лише минулого року в місцях позбавлення волі утримувалось понад 150 тис. осіб.