На Одещині місто залишилось без води

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

За їх даними, впродовж доби бригадами комунального підприємства „Водоканал і каналізація” міста Южне проводилися аварійно-відновлювальні роботи на залізобетонному напірно-стічному колекторі (діаметр 700 мм), на якому 11 квітня о 21-й год. виявлено руйнування окремих ділянок колектора внаслідок довготривалої дії агресивних речовин стічних вод.

Підлягають заміні пошкоджені труби колектору довжиною 1,2 км, зазначається в повідомленні.

Організовано підвезення води населенню цистернами комунальних служб міста та використовуються колодязі.