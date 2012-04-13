На Володимирській гірці зрізали сторічну Кокорівську альтанку

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент на місці, де стояла вікова альтанка, залишилися лише 8 металевих вертикально розташованих труб, які стирчать майже на рівні землі, на яких, мабуть, кріпилася альтанка. Саму ж конструкцію, судячи з усього, просто зрізали і вивезли. Доріжки, що ведуть до місця, де стояла альтанка, засипані свіжим гравієм, а поряд лежать комплекти нової плитки.

Вчора користувачі «Живого журналу» розмістили ряд фотографій із зображенням частин демонтованої альтанки, які на той момент лежали поряд з тим місцем, де вона була встановлена, проте зараз конструкцій альтанки там вже немає. Деякі інтернет-користувачі припустили, що альтанку демонтували тимчасово за розпорядженням місцевих властей для проведення ремонтних робіт. Проте стан металевої конструкції, а точніше тих частин, які від неї залишилися в результаті демонтажу, що видно на фотографіях, викликає великий сумнів в можливості її відновлення у тому вигляді, в якому вона існувала понад сто років.

Як пише ресурс mesta.kiev.ua, Кокорівська альтанка знаходиться на горі над Дніпром неподалік від пам`ятника Хрещення Русі і Михайлівського монастиря. З неї відкривався чудовий вид на Дніпро, на дніпровські острови, на Поділ, що розкинувся вздовж берега.

Альтанка була названа на честь мецената і заводчика Василя Кокорєва. Побувавши в 1863 році на впорядкованій властями Володимирській гірці, він розпорядився передати у подарунок Києву одну тисячу рублів з тим, щоб тут встановили альтанку. Тільки наприкінці ХІХ століття влада міста під час проведення чергових робіт з впорядкування Володимирської гірки згадала про подарунок В.Кокорєва. На той час, завдяки відсоткам, капітал мецената зріс більш як утричі, що дозволило створити не одну, а дві ажурні металеві альтанки.