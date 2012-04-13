У Сербії знайшли викрадену картину Сезанна вартістю $ 109 мільйонів

Полотно Сезанна "Хлопчик у червоному жилеті" було в числі чотирьох картин, викрадених у 2008 році з художньої галереї в Цюріху у результаті збройного пограбування, повідомляє «Рейтерс». На той момент, як повідомлялося, сукупна вартість картин становила $ 163 млн.

"Ми вважаємо, що знайдена картина – це "Хлопчик у червоному жилеті" Сезанна, у цій справі були затримані троє підозрюваних", - повідомив Рейтер чиновник, що попросив не згадувати його імені.

"Експерти в Сербії та за кордоном намагаються встановити справжність картини. Ця картина коштує десятки мільйонів євро".

Отримати коментарі представників галереї Emil Georg Buehrle, з якої була викрадена картина Сезанна, не вдалося.

Дві з чотирьох украдених картин, пензля Клода Моне і Вінсента Ван Гога, незабаром після пограбування були знайдені в покинутому автомобілі, але про долю двох інших - "Хлопчика в червоному жилеті" і роботу Едгара Дега - нічого не було відомо протягом останніх чотирьох років.

За оцінками експертів, Сезанн написав "Хлопчика в червоному жилеті" близько 1888 року. На картині зображений хлопчик в традиційному італійському костюмі, елементами якого служать червоний жилет, блакитна хустка і блакитний пояс. Три інші версії картини знаходяться в американських музеях.

У жовтні минулого року сербська поліція знайшла дві картини Пабло Пікассо - "Голова коня" (Tête de Cheval) і "Стакан і глечик" (Verre et Pichet), викрадені з галереї у швейцарському містечку Пфеффіконе.