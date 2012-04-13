У Єнакієвській колонії гримить «касетний скандал»

Про це повідомляє Тиждень.

Пенітенціарна служба перевіряє відповідний аудіозапис.

Як з'ясувалось, семеро ув’язнених цієї колонії строгого режиму записували на диктофон факти вимагання з боку адміністрації. Записи свідчать, що адміністрація колонії систематично займається здирництвом в ув'язнених грошових коштів для себе особисто і вищого начальства. З розмов також випливає, що ув’язнені за гроші можуть залишати межі колонії і проносити до колонії наркотики і алкоголь. Запис розмов у своєму блозі виклав правозахисник і активіст Податкового майдану Ігор Гаркавенко.