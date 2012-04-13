У Єнакієвській колонії гримить «касетний скандал»
19:55, 13 квітня 2012Суспільство
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Начальника Єнакієвської виправної колонії №52 та його заступника відсторонено від виконання посадових обов’язків на час проведення перевірки аудіоінформації про здирництво з боку керівництва колонії.
У Єнакієвській колонії відсторонили керівника і його зама
Про це повідомляє Тиждень.
Пенітенціарна служба перевіряє відповідний аудіозапис.
Як з'ясувалось, семеро ув’язнених цієї колонії строгого режиму записували на диктофон факти вимагання з боку адміністрації. Записи свідчать, що адміністрація колонії систематично займається здирництвом в ув'язнених грошових коштів для себе особисто і вищого начальства. З розмов також випливає, що ув’язнені за гроші можуть залишати межі колонії і проносити до колонії наркотики і алкоголь. Запис розмов у своєму блозі виклав правозахисник і активіст Податкового майдану Ігор Гаркавенко.
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