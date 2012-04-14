У Горлівці студентам повернули гроші

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, прокуратура закінчила перевірки щодо законності відключення електро- і теплопостачання в будівлях Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, а також збору коштів зі студентів зазначеного вищого навчального закладу.

На виконання подання прокуратури Центрально-міського району Горлівки керівництвом ГДПІІМ кошти у розмірі 62 тис грн повернуто у повному обсязі, права 300 студентів відновлені, зазначено у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня студенти Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов у Донецькій області передали ЗМІ відкритий лист про те, що їх змушують «у добровільному порядку» здати гроші на оплату комунальних боргів вишу.

У листі, зокрема, зазначається, що «адміністрація вишу звертається до студентів з проханням у добровільно-примусовому порядку пожертвувати 250 грн з особи на оплату заборгованості навчального закладу за комунальні послуги».

Студенти відзначають, що їх просять кошти перерахувати на розрахунковий рахунок вишу, але «при цьому не забути написати на ім'я ректора невелику заяву про свої добродійні наміри».