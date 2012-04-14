У МВС наполягають, що побитий єврей сам п'яний впав з огорожі

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це він сказав під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Реувеном Дін Елєм.

С.Черних нагадав, що Президент України Віктор Янукович доручив правоохоронцям провести об'єктивне, всебічне та неупереджене розслідування цього резонансного випадку. За даним фактом порушено кримінальну справу.

У свою чергу посол Держави Ізраїль повідомив, що перед відправкою молодого чоловіка на лікування до Ізраїлю він особисто бачив потерпілого. Якихось явних ознак побиття або результату вчинення інших насильницьких дій дипломат не помітив, зазначили в МВС, посилаючись на посла.

Керівник представництва Ізраїлю зауважив, що в своїх коментарях ізраїльським ЗМІ він категорично спростував наявність в Україні ознак ксенофобії та антисемітизму і не пов'язує цей трагічний випадок із будь-якими проявами нетерпимості до представників інших національностей та релігій.

Також Реувен Дін Ель попросив правоохоронців ретельно розібратися із цією ситуацією і по завершенні розслідування повідомити Посольство Держави Ізраїль в Україні про його результати.

Наразі С.Черних поінформував іноземного дипломата про хід перевірки обставин цієї події.

Він нагадав, що 25-річний чоловік був днями доставлений до однієї з київських лікарень для надання медичної допомоги. Медиків викликав екіпаж столичного Управління ДАІ, що прибув до місця пригоди після отримання повідомлення від одного з водіїв.

З метою встановлення обставин події були опитані громадяни, які напередодні безпосередньо спілкувалися із хлопцем. Також були зібрані записи з систем відеоспостереження, розташованих на території, прилеглій до місця виявлення молодого чоловіка працівниками ДАІ.

За даними міліції, на момент переведення пацієнта до іншої медичної установи фахівці діагностували в нього відкриту черепно-мозкову травму, садна на тілі та ознаки алкогольного сп'яніння.

Відповідно до супровідного листа міської станції швидкої допомоги, хлопця було доставлено до Київської міської клінічної лікарні № 17 у зв'язку з отриманням травми внаслідок падіння з парапету висотою 2,5 метри.

При опитуванні працівниками міліції лікарів бригади швидкої медичної допомоги ті повідомили, що під час надання першочергової медичної допомоги на місці події вони змогли поспілкуватися з потерпілим. Парубок заперечив факт вчинення насильницьких дій стосовно себе і пояснив, що впав із парапету.

Незважаючи на це, слідчо-оперативна група, створена в рамках розслідування кримінальної справи за цим фактом, окрім версії про нещасний випадок, відпрацьовує також інші версії. Серед них, зокрема - вчинення злочину стосовно потерпілого з хуліганських спонукань або з метою пограбування.

Наразі постраждалого громадянина направлено для лікування до Держави Ізраїль. У зв'язку з цим українські правоохоронці звернулися каналами Інтерполу до своїх ізраїльських колег із проханням при першій нагоді опитати молодого чоловіка про обставини отримання ним тілесних ушкоджень. Це, без сумніву, дасть працівникам міліції можливість скласти об'єктивну картину подій того дня, підкреслили в УЗГ.

11 квітня слідчим відділом Печерського райуправління ГУМВС України в Києві було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчими призначено низку судово-медичних експертиз. Досудове слідство триває.

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Як повідомляв УНІАН, Єврейська громада Києва вимагає від правоохоронців ретельного розслідування нападу на 25-річного учня київської єшиви Олександра (Арона) Гончарова, якого вранці 8 квітня знайшли з проломленим черепом.

За інформацією сайту «Київ єврейський», 25-річний учень київської єшиви при синагозі Бродського, який прибув на навчання до Києва за рекомендацією луганського рабина, вийшов із синагоги о першій годині ночі і не повернувся. Як зафіксували камери відеоспостереження синагоги, молода людина виходила з синагоги в кіпі. Трагічний інцидент стався з ним після першої години ночі 8 квітня в центрі Києва на Бессарабській площі. “Швидка допомога” підібрала потерпілого у вкрай тяжкому стані з проломленою головою лише о 7-й ранку 8 квітня і, з не з'ясованих причин, не повідомила про це в міліцію.