В Україні влаштують перший фестиваль березового соку

Як повідомила УНІАН одна з організаторів заходу, керівник Чернівецької обласної громадської екологічної організації «Буквиця» Марина Коняк, метою фестивалю є створення та просування нових туристичних продуктів на Буковині на основі «зеленого туризму» і традиційного ведення сільського господарства у Карпатах.

За її словами, у програмі фестивалю, зокрема, майстер-класи з екологічного збору березового соку, старовинних рецептів зберігання, інших продуктів берези та їхнього використання, виготовлення традиційних буковинських страв.

Під час фестивалю березового соку працюватимуть творчі майстерні з лозоплетіння, писанкарства, ленд-арту (мистецькі твори з природних матеріалів), відбудеться виставка-ярмарок натуральних продуктів харчування місцевого виробництва, фотоконкурс серед учасників «Березовий фестиваль» і фотовиставка «Буковинські смаковинки», а також конкурс «Здоровий спосіб життя по-буковинськи».

Відвідувачі фестивалю зможуть скуштувати свіжий березовий сік, навчитися правильно його збирати, дізнатися про стародавні рецепти зберігання та власноруч зробити вітамінні заготівки.