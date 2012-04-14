На Великдень синоптики прогнозують дощ

У Великдень, 15 квітня, в Україні часом очікуються дощі, місцями грози, у центральних областях, Криму та Карпатах подекуди сильні дощі, лише у східних областях без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, східних областях та Карпатах окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідометцентрі.

Температура вночі 8-13°; вдень 13-18°, у східних областях та місцями у Криму 20-23°, у західних областях та на узбережжі морів 10-15°; на високогір"ї Карпат вночі 0-5°тепла, вдень 5-10°.

У Київській області у неділю очікуються дощі, місцями грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 13-18°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 16-18°.