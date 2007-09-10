У готелі в центрі Харкова шукають вибухівку

У Харкові в готелі "National", тривають заходи з виявлення вибухівки, про наявність якої повідомив телефоном невідомий.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у Харківській області, повідомлення про замінування надішло о 14.25. Чоловік повідомив, що на вході до готелю "National", що в центрі міста, знаходяться два пакети із вибухівкою.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, робітники експертної та вибухотехнічної служби, кінологи. Під час огляду місця, на яке вказував анонім, вибухівку не знайдено. Тривають заходи з виявлення вибохонебезпечних приладів та речовин у приміщенні готелю.

Паралельно ведуться слідчі заходи із встановлення особи, яка телефонувала.