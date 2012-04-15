Прокуратура проводить "ретельну розширену перевірку" у Єнакіївській колонії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

У повідомленні наголошується, що в ході перевірки вивчаються питання можливості вступу і спонукання до вступу до позаслужбових відносин окремих працівників адміністрації установи з осудженими. Зазнають перевірці також факти отримання або вимагання від ув'язнених матеріальної винагороди за певні дії.

Крім того, на особистому контролі у керівництва прокуратури області перебуває хід службового розслідування за вказаних фактами, яке проводиться Управлінням Державної пенітенціарної служби в Донецькій області.

Під час прокурорських перевірок вивчатимуться також питання законності застосування до осуджених будь-яких стягнень і обґрунтованості наданих їм заохочень.

За наслідками перевірок, за наявності підстав, буде вжито відповідних заходів прокурорського реагування, зокрема кримінально-правового характеру, зазначено у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Державної пенітенціарної служби України, 13 квітня керівництво Єнакіївської виправної колонії Донецької області (№ 52) було усунуто від виконання службових обов'язків.