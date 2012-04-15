Бізнесмени завозили турецькі пістолети по частинах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

Встановлено, що впродовж 2008-2011 років бізнесмени незаконно ввезли до України 355 одиниць вогнепальної турецької зброї у розібраному вигляді, на яку не розповсюджується дія дозвільної системи. Зловмисники оформили товар як комплектуючі деталі для пристроїв вітчизняного виробництва.

Згодом вони зібрали зброю, нанесли на неї маркування вітчизняного виробника, сертифікували у відповідному державному органі під виглядом пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених снарядами несмертельної дії. Бізнесмени встигли реалізувати близько 70 одиниць готової зброї.

Наразі підприємцям загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.