Завтра Україну підмочить

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 17 квітня буде хмарно з проясненнями. У Криму, Приазов`ї та східних областях без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 17-22°. На решті території місцями невеликі дощі, вдень у більшості центральних та північних областей короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°, лише в західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 9-14° (в Карпатах вночі та вдень 0-7° тепла). Вітер південний, південно-західний, на заході північно-західний, 5-10 м/с.

При цьому у гідрометцентрі попереджають, що вночі 18 квітня у західних областях місцями (у Волинській та Львівській областях повсюди) на поверхні ґрунту приморозки 0-3°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 12-17°.

У столиці хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 14-16°.