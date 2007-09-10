Ющенко: Серйозних опонентів, я б сказав, не існує

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв’ю провідним європейським виданням.

Як повідомили УНІАН упрес-службі глави держави, у розмові взяли участь: Тоні ХАЛЬПІН – керівник Бюро видання The Times (Велика Британія) в Росії та СНД, Леонардо КОЕН – кореспондент La Repubblica (Італія), Конрад ШУЛЄР – старший кореспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung (Німеччина), Фабріс НОД-ЛАНГЛУА – кореспондент Le Figaro (Франція), Крістіна ПЕРЕС – старший репортер відділу міжнародної політики Expresso (Португалія).

Серед головних тем розмови – євроінтеграційні прагнення України, політична ситуація в нашій державі, зокрема в контексті позачергових парламентських виборів, українсько-російські відносини, енергетична політика України.

Говорячи про євроінтеграційний курс нашої держави, Президент наголосив – протягом останніх років у нашому суспільстві вдалося досягти консенсусу щодо інтеграції України до ЄС. «Це ключова позиція. Серйозних опонентів – як серед політичних сил, так і в групах населення – я б сказав, не існує», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про газотранспортну систему України, Президент підкреслив – сьогодні вона має розглядатися в контексті формування єдиного європейського енергетичного простору.