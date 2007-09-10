Тимошенко розповіла, звідки візьме гроші на повернення боргів Ощадбанку СРСР

Для повернення людям заощаджень колишнього Ощадбанку СРСР Блок Юлії Тимошенко, зокрема, проведе детінізацію економіки, примусить великі корпорації платити податки та залучить до країни іноземні інвестиції.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні ввечері у прямому ефірі на телеканалі «1+1».

«Коли потрібно повертати гроші корпораціям, то завжди гроші знаходяться, а коли потрібно повернути чесно зароблені трудові копійки, які люди все життя збирали, то це вважається поганим тоном в політиці повертати заощадження», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що БЮТ для повернення людям цих заощаджень залучить до бюджету додаткові кошти через детінізацію економіки, примусить платити податки великі корпорації, а також відкриє шлях для інвестицій, «які зможуть, розбудувавши країну, практично дати доходи до бюджету».

Також лідер БЮТ додала, що «за природні ресурси будуть платити бюджету справжню ціну».

«Вся приватизація, яка буде ще продовжуватись, буде робитися за справжню вартість під справжні державні умови», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «це значить, що ми будемо мати всі ресурси для того, щоб розрахуватися з людьми».

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що сьогоднішня зустріч з інвесторами дала бачення того, що буде робити новий уряд під її керівництвом.

«Вони зрозуміли, що більше не буде таких приватизацій, як декілька тижнів тому забрано було командою ЯНУКОВИЧА «Дніпроенерго» за безцінь», - сказала вона.

«Я думаю, що тіньових приватизацій в Україні більше не буде», - наголосила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що отримала сьогодні дуже високу оцінку як потенційний прем’єр-міністр щодо програми роботи з інвесторами.

За повідомленням прес-служби БЮТ, раніше сьогодні на прес-конференції у Переяслав-Хмельницькому Київської області Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що для повернення населенню вкладів колишнього Ощадбанку СРСР є дуже чіткі реалії. За її словами, сьогодні намічено безліч об’єктів для приватизації.

«Частина з них – це стратегічна власність країни, яку ми не будемо приватизовувати, а частина – це дійсно підприємства, які можуть принести величезні гроші бюджету», - наголосила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що «Криворіжсталь» принесла майже 25 мільярдів гривень українському бюджету та пообіцяла у разі перемоги розібратися, куди нинішня влада поділа ці кошти і чому люди не отримали жодної копійки.

Юлія Тимошенко також вважає, що за рахунок зниження податків є можливість мати розширені бази оподаткування, «тому що більш ніж 50% в тіні». Це руйнівні фактори для держави, які не дають можливість акумулювати ресурси», - наголосила вона.