СЕС розіслала листи в посольства: фанам, які збираються в Україну, загрожує кір

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови Держсанепідслужби Олександр Кравчук.

Відповідаючи на запитання, яка з інфекційних хвороб в Україні може становити найбільшу небезпеку для іноземців, які приїдуть на чемпіонат, О.Кравчук сказав, що це кір.

За його словами, якщо йдеться про вболівальників з європейських країн, то для них ця інфекція становить меншу загрозу, оскільки штам вірусу є однаковим у всій Європі.

Натомість, за словами О.Кравчука, якщо в Україну завітають туристи, наприклад, зі Сполучених Штатів Америки, то для них кір може становити серйозну небезпеку.

Він пояснив, що в США ця хвороба вважається подоланою і вакцинація проти неї не проводиться. У такому разі, якщо невакцинований американець приїде в Україну, “підхопить інфекцію і повезе її до себе на батьківщину”, то це буде небезпечним не тільки для нього, а й для інших його співвітчизників, сказав О.Кравчук.

Через це, повідомив перший заступник голови Держсанепідслужби, СЕС офіційно звернулася з листом до посольств іноземних країн, у якому наголошує на необхідності закликати усіх охочих приїхати в Україну на Євро-2012 вакцинуватись проти кору. “Ми визнаємо, що у нас зараз несприятлива ситуація із захворюванням на кір”, – сказав О.Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку року зареєстровано близько 7,5 тисяч випадків захворювання на кір, переважно у західних регіонах.

Держсанепідслужба запровадила щоденний моніторинг захворюваності на кір та оперативне інформування регіонами щодо тимчасового призупинення та відновлення навчального процесу у зв`язку з підвищеною захворюваністю на кір.