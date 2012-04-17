Мільйонера Аксельрода вбивали два кілери

Прокуратура Дніпропетровської області взяла під контроль розслідування вбивства бізнесмена Геннадія Аксельрода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник прокурора області Олександр Пєтухов.

«З огляду, що злочин був скоєний зухвало, у центрі Дніпропетровська, поблизу знаходилось багато людей, хід розслідування за фактом вбивства відомого бізнесмена Аксельрода прокуратура Дніпропетровської області взяла під контроль», - заявив О.Пєтухов.

За його словами, відпрацювання правоохоронними органами у ході розслідування резонансного вбивства також відбувається по всій Україні.

Як повідомив прокурор, за фактом вбивства Г.Аксельрода порушено кримінальну справу за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство на замовлення).

О.Пєтухов заявив, що в ході слідства розглядається доволі багато версій. Слідство проводить Слідче управління ГУ МВС у Дніпропетровській області, створено оперативно-слідчу групу з досвідчених фахівців.

Заступник прокурора надав інформацію щодо самої події вбивства.

За словами О.Пєтухова, повідомлення про вбивство Г.Аксельрода надійшло телефоном до міліції 14 квітня о 16.45.

Встановлено, що о 16.40 бізнесмен за кермом автомобіля «Мерседес», який належить його дочці, заїжджав до двору будинку № 1 по вул. Гоголя. З арки невідомий чоловік вистрелив у лобове скло автомобіля.

О.Пєтухов уточнив, що Г.Аксельрод був в автомобілі один.

Після пострілу бізнесмен вибіг з автомобіля і почав рухатися у бік проспекту Карла Маркса, але невідомий здійснив ще кілька пострілів і наостанок - контрольний постріл, від чого Г.Аксельрод помер на місці.

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За словами О.Пєтухова, він особисто як черговий прокурор у той день виїжджав на місце злочину. Туди також прибули начальник ГУ МВС у Дніпропетровській області і начальник УСБУ , керівництво Слідчого управління ГУ МВС.

Заступник прокурора відмовився відповідати на уточнюючі запитання журналістів, пославшись на таємницю слідства.

О.Пєтухов заявив, що у разі готовності відповідними правоохоронними органами надати інформацію для преси про хід розслідування вона буде надана.

Разом з тим, він запевнив: «Знайдено ряд речових доказів, які практично повністю можуть відтворити скоєння злочину. Слідчо-оперативною групою було зроблено дуже якісний огляд місця події, знайдено практично все, що могли знайти».

О.Пєтухов підкреслив, що всі речові докази передані на експертизу, яка триває.

Прокурор підтвердив, що Г.Аксельрод отримав кілька поранень голови і тулубу.

Також він повідомив, що, за показами свідків, кілерів могло бути двоє, але стріляв один, а версія, що кілери були на велосипедах, теж розглядається.

Заступник прокурора також не уточнив, з якої зброї було розстріляно Г.Аксельрода, але сказав, що це вогнепальна зброя.

За словами О.Пєтухова, за фактом вбивства ніхто не затриманий, також немає підозрюваних.

«Як підозрювані ніхто не був допитаний слідством», - повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області.

Відповідаючи на запитання журналістів, О.Пєтухов підкреслив, що одна з версій вбивства, яка розглядається слідством, перебуває в одному ланцюжку з резонансним злочином, який стався у червні 2010 року в Дніпропетровську. Тоді під столиком у дніпропетровському ресторані "Пепероні", де сидів Г.Аксельрод, спрацював вибуховий пристрій. Однак ушкоджень бізнесмен тоді не зазнав.

О.Пєтухов повідомив, що за час після вбивства родичі загиблого Г.Аксельрода із заявами до прокуратури не зверталися.

Він також заявив, що йому не відомий факт попередніх звернень Г.Аксельрода до органів прокуратури із заявами про загрозу його життю.

За словами заступника прокурора, дуже напружено триває процес розслідування цієї кримінальної справи. «Щоденно робота слідчо-оперативної групи розглядається на рівні керівників прокуратури Дніпропетровської області, ГУ МВС та СБУ», - сказав О.Пєтухов.