Двоє міліціонерів постраждали у сутичці з робітниками кар’єру

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними ВЗГ, цього дня працівники Управління боротьби з економічними злочинами облуправління міліції на виконання постанови суду Золочівського району в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної органами внутрішніх справ за ознаками статті 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони надр), провели заходи на території одного з підприємств, що займається видобутком та переробкою піску, а також за місцем мешкання директора цього підприємства. Охорону громадського порядку забезпечували працівники спецпідрозділу міліції «Грифон».

«На місці пригоди зібралося близько 100 агресивно налаштованих робітників підприємства, які вирішили, що відбувається рейдерське захоплення їх установи, та перешкоджали роботі органів міліції. В результаті виникла суперечка між представникам закону та громадянами. Два працівники міліції отримали тілесні ушкодження та були змушені застосувати травматичну зброю», - йдеться в повідомленні міліції.

На місце події прибули керівництво Головного управління МВС України в Харківській області та прокуратури Харківської області. Наразі ситуація знаходиться під контролем правоохоронних органів. Правомірність дій працівників міліції буде визначено органами прокуратури.

Про постраждалих з боку робітників у міліції не повідомляють.