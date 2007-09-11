Гриценко здійснив три пуски ”мертвих” ракет
Міноборони продовжило ресурс ще на 21 рік
Міністерство оборони України продовжило ще на 21 рік ресурс протикорабельних ракет «Терміт». Про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО на полігоні Чауда, де відбулися ракетні стрільби в рамках командно-штабних навчань «Артерія-2007».
«Це були не просто навчання – це були державні випробування наших протикорабельних ракет», - зокрема, сказав А.ГРИЦЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, міністр зазначив, що було здійснено три пуски – 2 з берегових ракетних комплексів «Рубіж» - один на максимальну дальність, а другий - пуск ракети з тепловою головкою самонаведення. Третій пуск було зроблено з корвету «Придніпров’я» з ракетою з радіолокаційною головкою наведення.
А.ГРИЦЕНКО наголосив, що ці ракети лежали «мертвими» з 2003 року, оскільки ресурс їх було вичерпано, а останні бойові пуски здійснювались в 2001 році.
Він повідомив, що роботи з подовження ресурсу були проведені під керівництвом КБ «Луч» КБ «Південне», Державним науково-дослідним інститутом хімічної промисловості, заводом імені Артема.
«Ми сьогодні пересвідчились, що за параметрами максимальної дальності і за точністю ураження ракети з тепловою та радіолокаційною головкою самонаведення боєздатні, і є можливість прийняти рішення про продовження ресурсу ще на 21 рік», - сказав А.ГРИЦЕНКО.
Він наголосив, що в ході випробувань було піднято в повітря два літаки МіГ-29, і в морі знаходився корвет «Придніпров’я», які у разі відхилення ракет від курсу могли їх знищити, що забезпечило безпеку проведення навчань.
Міністр повідомив, що зараз також проводяться роботи з подовження ресурсу мінного і торпедного озброєння для ВМС, а торік було продовжено ресурс ракет для протиповітряної оборони кораблів.