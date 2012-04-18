Газ у США подешевшав до десятирічного мінімуму

Ціни ф`ючерсів на природний газ в США впали до мінімальних значень за останні десять років, оскільки прогноз потепління в країні негативно вплинув на попит, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Wall Street Journal.

Останній прогноз погоди говорить про те, що в найближчі 10 днів на середньому заході і південно-східній частині США встановиться помірно тепла погода.

Травневі ф`ючерси на газ подешевшали на 6,5 цента, або на 3,2% - до $ 1,951 за 1 мільйон британських теплових одиниць (BTU).