Сьогодні в Києві поховають Михайла Вороніна

Прощання з модельєром відбудеться з 12:00 до 14:00 в приміщенні Київського міського будинку вчителя.

Похорони відбудуться о 15.00 на Байковому кладовищі, ділянка 52 - А.

Про це повідомляє "Комсомольская правда в Украине".

Михайло Воронін - творець популярної торгової марки "Михайло Воронін", а також Концерну Voronin - мережі підприємств, які спеціалізуються на пошитті та реалізації чоловічого одягу. Він неодноразовий переможець престижних міжнародних конкурсів кравецької майстерності.

Михайло Воронін помер в суботу, 14 квітня, у віці 73 років.