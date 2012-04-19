Нашестя кротів і видр псує життя багатіям із Конча-Заспи

Віп-мешканці київської Рубльовки терміново шукають досвідчених садівників, здатних врятувати їх від нашестя. Готові платити будь-які гроші, пише "Сегодня".

На сайті оголошень повно пропозицій садівникам і ландшафтним дизайнерам.

"Шукаємо людей. Зараз багато замовлень з Конча-Заспи. У них там нашестя кротів, дорогі рослини гинуть. На жаль, не всі господарі вміють доглядати за своїм садом, намагаються наймати місцевих садівників, а вони не завжди можуть відрізнити навіть магнолію від яблуні. І, крім вкопування шийок пляшок для відлякування кротів, нічого не знають. А потрібні сучасні засоби", - розповіли в компанії, яка займається садовими роботами. За роботу ландшафтником пропонують від 3 до 10 тис. грн. Мінімалку платять садівникам –початківцям, а ось досвідченим – набагато більше. "Мені навіть пообіцяли путівку на Мальдіви, якщо я врятую сад господаря. У нього багато екзотів, магнолії є, навіть невеликі пальми. Все в поганому стані – я буквально ночую на ділянці. Мало того, що кроти орудують, тут ще й грунт поганий – суцільний пісок. Потрібно багато чорнозему, торфу, добрив і, звичайно, потужний захист від кротів, тут їх просто море", - каже дизайнер Андрій.

А ще в Кончі завелися видри. Мешканці скаржаться, що ці водоплавні хижаки нападають на маленьких фазанів і навіть примудрилися придушити пару павичів. "Тут багато всяких маленьких озер, вони пов'язані одне з одним. Видри водяться, є бобри. А от риби не так багато – її розполохали скутерами і катерами. Тому видри і атакують живність біля котеджів", - кажуть місцеві дачники.