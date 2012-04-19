Українцям збільшать пеню за несплату комуналки

Згідно з документом, у разі несвоєчасної або внесенні не в повному обсязі плати за житлово-комунальні послуги, споживач буде зобов'язаний сплачувати пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше, ніж загальна сума заборгованості. Причому зміна встановленого розміру пені за погодженням сторін не допускається, повідомляють "Комментарии"

Цікаво, що законопроект був оприлюднений у середу, 18 квітня, проте зауваження та пропозиції громадськості по ньому, згідно з інформацією, розміщеною на сайті, приймалися лише один день.

Нагадаємо, до 1996 року пеня нараховувалася в розмірі 0,01% загальної суми боргу за 1 день прострочення, але не більше ніж сама заборгованість. З 1996 по 2011 рік діяв мораторій на стягнення пені, який був прийнятий у зв'язку з невиконанням державою своїх зобов'язань по виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій та інших грошових виплат населенню. З 1 січня 2011-го мораторій втратив силу, однак розмір пені досі не визначений на законодавчому рівні.