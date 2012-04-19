Лубківський заспокоює, що готелі так дорожчають не лише у нас

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

М.Лубківський нагадав, що зараз з’являється багато інформаційних повідомлень, у яких «складають легенди про ціни у готелях на час Євро, про їхнє збільшення на 1500% і так далі».

«Це неправда. Були поодинокі випадки, але це не є системна ситуація», - заявив М.Лубківський.

За його словами, ситуація з цінами на проживання у готелях не є критичною, Місцевий організаційний комітет її повністю контролює.

Як сказав М.Лубківський, Україна готова розмістити і цільові групи УЄФА, і всіх уболівальників. «Немає таких уболівальників, яких Україна не зможе розмістити під час Євро-2012», - зауважив він.

М.Лубківський запевнив, що на сьогодні є багато варіантів розміщення за доступними цінами, є тисячі місць в 1-, 2- і 3-зіркових готелях, а також у санаторіях і гуртожитках.

Керівник МОК погодився з тим, що є факт зростання цін на проживання на період Євро-2012, однак, за його словами, «це ринок, від цього нікуди не подітися, але діапазон цін є прийнятним».

Він зауважив, що напередодні великих спортивних та інших подій в усіх країнах спостерігається подібна ситуація. Як приклад, М.Лубківський зазначив, що у Лондоні на час проведення там цьогорічних літніх Олімпійських ігор ціни на розміщення зросли на 500%.