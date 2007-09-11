Бойко у Москві розмовляв з головою Газпрому, але не про газ...

Сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» (Москва) відбулася робоча зустріч голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКО.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ "Газпром", основною темою зустрічі стала співпраця України і Росії в нафтовій сфері.

Зокрема, сторони обговорили питання постачань нафти в Україну і її транзиту територією країни. Було зазначено, що на сьогодні є всі необхідні передумови для розширення співпраці «Газпром нафти» і українських нафтогазових компаній.

Як повідомляв УНІАН, у січні-серпні транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними, збільшилося на 17,4%, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, до 35 млн. 335,2 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації ВАТ "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз України" і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

У 2006 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 3,7%, порівняно з 2005 роком, до 44,878 млн. тонн. Транзит нафти в 2006 році збільшився на 5,8%, порівняно з 2005 роком, до 33,158 млн. тонн.