У Черкасах - аварія на головному каналізаційному колекторі

У Черкасах 20 квітня по вулиці Гоголя сталася аварія на головному каналізаційному колекторі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП «Черкасиводоканал», у результаті пориву почав просідати ґрунт і утворився провал на дорозі.

На місце аварії виїхали служби водоканалу. Для безпеки виконання робіт перекрито проїжджу частину.

Аварія сталася через газову корозію, яка виникла внаслідок тривалої дії випаровування каналізаційних стоків всередині труб колектора. Наразі служби підприємства здійснюють монтаж обвідного колектора, по якому тимчасово транспортуватимуться стоки, на період ліквідації аварії. Після цього працівники водоканалу розпочнуть земляні роботи, які вестимуться цілодобово, йдеться в повідомленні.