Спочатку фінансовий план ”Нафтогазу” - потім держбюджет

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на наступний рік має бути розглянуто до ухвалення державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про таку позицію глави держави повідомив перший заступник Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні журналістам.

«Президент пропонує, щоб фінансовий план НАК "Нафтогаз України" було розглянуто до ухвалення держбюджету, щоб уряд визначився, яке фінансове навантаження може прийняти НАК наступного року з урахуванням того, що урядом ухвалене безпрецедентне рішення ..., і значний обсяг податків, які НАК має сплатити в 2007 році, перенесено на 2008 рік», - зазначив О.ШЛАПАК.

За його словами, «якщо ми кумулятивно врахуємо всі ці навантаження в 2008 році, то НАК може не справитися».

Тому, наголосив О.ШЛАПАК, необхідно окремо розглянути зараз фінансовий план цієї структури, враховуючи її стратегічне значення для держав, і визначити рівень фіскального навантаження, який вона може витримати наступного року, і лише після цього ухвалювати рішення, які кошти вилучатимуться у НАК до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів (пост. №951 від 18 липня) затвердив консолідований фінансовий план НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх компаній на 2007 рік. Фінансовим планом передбачається розстрочка у сплаті податкових зобов`язань, які виникнуть в другому півріччі 2007 р., на 12 календарних місяців, компенсація “Нафтогазу” різниці між цінами закупівлі імпортного газу і цінами його реалізації для виробництва теплової енергії для населення, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості минулих років від різниці в тарифах на теплову енергію для населення.

Міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО повідомляв, що фінплан «Нафтогазу» затверджено з доходами в 35 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.