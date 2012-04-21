Учасники мітингу проти руйнування Андріївського принесуть Попову «шкіру кота»

Як передає кореспондент УНІАН, наразі в заході беруть участь близько 1000 осіб. Люди тримають в руках національні прапори, плакати з написом «Наш Андріївський узвіз», «Живи сьогодні так, щоб з гідністю дивитися в очі завтра». Також розгорнуто плакат, де на червоному фоні зображено пам’ятник Батьківщині-Матері, який встановлено на пагорбах столиці, а поверх цього зображення намальовано донецькі терикони із написам «ЄнаКІЄВо», що символізує майбутнє столиці в разі, якщо влада продовжуватиме політику руйнування архітектурних пам’яток та стихійної забудови міста.

Як повідомили журналістам організатори заходу, в ході акції за власною ініціативою виступатимуть гурт «ТНМК», «Мандри», «Грін Грей», Анжеліка Рудницька, Олексій Мочанов. Прибудуть також києвознавці, громадські діячі, зокрема Євген Сверстюк, Мирослав Попович, письменниця Оксана Забужко. Після проведення заходу на Михайлівській площі його учасники мають намір спуститися до будівлі Київської міської адміністрації, щоб передати свої вимоги, зокрема, про запровадження мораторію на будівництво в історичному центрі міста, повернення київській громаді незаконно виділених земель, притягнення до відповідальності осіб, що допустили руйнування Андріївського узвозу. Також громадськість вимагатиме від столичної влади, щоб вона змусила відновити вже зруйновані історичні будівлі, надавати дозволи на будівництво в історичних зонах Києва тільки з дозволу громадськості і ЮНЕСКО тощо.

Також учасники заходу мають намір покласти до будівлі столичної мерії символічну шкіру кота, зображення якого було знесено на Пейзажній алеї.

Фото Тетяни Давиденко