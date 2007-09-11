Імена Гонгадзе, Мазепи, Лобановського присвоєні школам (повний список)

Рішення профільної Комісії КМДА

На сьогоднішньому засіданні Комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків Київської міської державної адміністрації було прийнято рішення про присвоєння сімом школам столиці імен видатних українських діячів. Про це повідомив журналістам заступник голови КМДА, заступник голови зазначеної комісії Сергій РУДИК. Ім`я журналіста Георгія Гонгадзе присвоєне спеціалізований школі №329 (Дарницький район); педагога Тимофія Лубенця – школі-дитячому садку «Веселка» (Дарницький район); вченого, громадського та церковного діяча Івана Огієнка – спецшколі №115 (Солом’янський район); педагога Григорія Ващенка – ліцею митної справи №144 (Солом’янський район); правозахисника, громадського діяча, одного із засновників Української Гельсінкської групи Петра Григоренка – СЗШ №279 (Солом’янський район); гетьмана Івана Мазепи – СЗШ №292 (Деснянський район); заслуженого тренера України Валерія Лобановського – СЗШ №319 (Голосіївський район).

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