Ющенко підписав указ щодо приватизації двох державних підприємств

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про деякі питання забезпечення реалізації прав громадян на приватизацію об`єктів державної власності”. Текст документа від 11 вересня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

В указі зазначається, що “з метою забезпечення реалізації прав громадян України на приватизацію об`єктів державної власності, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України”, Президент доручив:

Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами вирішити питання про передачу майнових комплексів Державного підприємства «Чайка» (м. Київ, вул. Гарматна, 38) та Державного підприємства «Дібрівський кінний завод № 62» (Полтавська область, Миргородський район, с. Петрівці) в управління Міністерства аграрної політики України для подальшої їх приватизації в установленому законом порядку.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.