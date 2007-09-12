У Бельгії відкрилася виставка, присвячена трагедії Голодомору в Україні (фото)

В бельгійському місті Льовен, що в 20 кілометрах від Брюсселя, відкрилася виставка постерів, присвячена трагедії Голодомору в Україні в 1932-1933 роках.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, виставка розмістилася в бібліотеці Льовенського католицького університету.

На виставці представлені постери з плакатів сучасних українських художників, створених в 60-ті – 90-ті роки XX-го століття.

Організатором виставки виступило Посольство України в Бельгії у співробітництві з українською студентською громадою Льовенського католицького університету.

Як повідомив УНІАН радник Посольства України в Бельгії Всеволод СОБКО, виставка триватиме до 30 вересня цього року.