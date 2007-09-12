Ющенко призупинив приватизацію ”Одеського припортового заводу”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент вважає, що умови відчуження зазначеного об`єкта державної власності не відповідають Закону України «Про основи національної безпеки України». Розпорядження Кабінету Міністрів України, на переконання Президента, також не відповідає Конституції України, зокрема статті 16, за якою забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є обов`язком держави, статті 17, згідно з якою забезпечення економічної безпеки держави є однією з її найважливіших функцій, статті 42, за якою держава забезпечує захист конкуренції, недобросовісна конкуренція не допускається, а також частині другій статті 8, якою встановлено, що нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, частині другій статті 6, частині другій статті 19 та частині третій статті 113, які зобов`язують Кабінет Міністрів України керуватись у своїй діяльності Конституцією та законами України, діяти на підставі та у спосіб, що ними передбачені.

В Указі йдеться про те, що приватизація ВАТ «Одеський припортовий завод», яке займає монопольне становище на ринку послуг із перевантаження хімічної продукції в Україні, зокрема аміаку, здійснюється разом із відповідним майновим комплексом (цехом перевантаження аміаку). “Таке рішення за відсутності в Україні механізму узгодження тарифів у сфері перевантаження хімічної продукції, у тому числі й аміаку, та без запровадження заходів щодо протидії монополізації у сфері перевантаження продукції може призвести до необгрунтованого завищення покупцем товариства тарифів на ці послуги, що негативно позначиться, зокрема, на діяльності підприємств хімічної промисловості України”, - йдеться в Указі.

Також Президент наголошує, що «Одеський припортовий завод» здійснює виробництво, приймання, зберігання та відвантаження рідкого аміаку, “тобто є об`єктом підвищеної техногенної та екологічної небезпеки, і потребує здійснення відповідного контролю за його діяльністю”. Між тим необхідних механізмів такого контролю розпорядженням, про яке йдеться, не передбачено, - зазначає глава держави.

“Відтак затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 641-р умови відчуження зазначеного об`єкта державної власності не відповідають Закону України «Про основи національної безпеки України», за яким вдосконалення антимонопольної політики визначено одним із основних напрямів державної політики з питань національної безпеки в економічній сфері (стаття 8), неефективність антимонопольної політики, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру визначено загрозами національній безпеці України (стаття 7), забезпечення екологічно та техногенне безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів є одним із основних пріоритетів національних інтересів України (стаття 6).

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 8 серпня 2007 року ухвалив розпорядження № 641-р «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», яким Фонду державного майна України доручено провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» та визначено умови проведення цього конкурсу.

Конкурс планувалося провести на початку жовтня.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - за випуском азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

Останні три роки близько 88% виробленої заводом продукції експортується: аміак - до Бельгії, США і Франції, карбамід - до Швейцарії, Бельгії, США і Німеччини.

100% пакет акцій ВАТ перебуває в управлінні Фонду держмайна України.

Статутний фонд - 798 млн. 544 тис. грн.

За станом на 1 липня 2007 р., вартість активів ОПЗ становить 1 млрд. 586 млн. 936 тис. грн., обсяг реалізованої продукції - 1 млрд. 113 млн. 963 тис. грн., балансовий прибуток - 226 млн. 420 тис. грн., дебіторська заборгованість - 249 млн. 538 тис. грн., кредиторська - 37 млн. 850 тис. грн., рентабельність - 14,4%.